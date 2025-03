Lanazione.it - Sacchi neri, l’emergenza chiede soluzioni

Leggi su Lanazione.it

Prato al centro della lotta all’abbandono di rifiuti, con azioni di guerrilla marketing contro il degrado ambientale promosse da Alia Multiutility insieme al Comune. Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione, gli ispettori ambientali hanno effettuato un sopralluogo in via Bogaia, dove sono stati rinvenuti oltre 100di rifiuti tessili abbandonati. Per denunciare l’inciviltà di questi gesti, sul materiale è stato applicato un appariscente adesivo giallo e nero con il messaggio: ‘Ritiro in corso. Lasciato da un incivile!’. Intanto ieri il vicesindaco Simone Faggi, intervenendo alla trasmissione di Tv Prato "Parliamoci chiaro", ha parlato dell’emerenza "" annunciando che il Comune intende convocare le realtà associative imprenditoriali cinesi. A pagina 11