Lapresse.it - Russia: Mattarella, si è fatta promotrice di pericolosa narrativa nucleare

Milano, 8 mar. (LaPresse) – “La Federazione Russa, in particolare, si èdi una rinnovata e”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, a Hiroshima, in Giappone. Con “le minacce all’Ucraina”, Mosca ha agito “instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale”, ha aggiunto.