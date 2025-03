Ilrestodelcarlino.it - Russi contro l’Audax per il secondo posto. Mernap, supersfida

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fine settimana fondamentale per le sorti del calcio a 5 ravennate, nel senso più lato del termine. Infatti(in A2) eFaenza (in B) si giocano una fetta importante di stagione. In entrambi i campionati mancano 4 giornate, compresa quella odierna, al termine ma ilha già riposato e, dunque ha ben 6 punti di vantaggio sulla sua diretta inseguitrice, il Prato ma anche una gara in più da disputare, con i toscani che resteranno fermi proprio nel turno di oggi. Lo sdiretto con Prato arriverà a fine marzo in Romagna mentre all’andata la squadra di Bottacini si è imposta 7-0 in trasferta. Oggi la formazione guidata in porta da Marco Pecoraro (nella foto) affronterà in casa al PalaValli (ore 17.30), ultima in classifica ma che all’andata fece soffrire i Falchetti. Un successo spingerebbe la strada verso ilfinale.