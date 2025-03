Dayitalianews.com - Ruba un’auto ma viene intercettato dai finanzieri. Riesce a fuggire ma si schianta contro un muro. Arrestato 19enne in provincia di Latina

Inseguito dai, tenta la fuga e aggredisce i militariUn giovane di 19 anni è stato protagonista di un nuovo episodio di fuga e resistenza alle forze dell’ordine, terminato con un violento impattoune un tentativo di aggressione ai militari. Il ragazzo, già noto alle autorità per precedenti episodi simili, è stato fermato dopo un inseguimento ad alta velocità nella giornata di giovedì.Il tentativo di fuga e l’inseguimento per le strade di FondiLa vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia della Guardia di Finanza di Fondi ha notato il giovane in via di Mola Santa Maria. Alla vista dei militari, ilè salito a bordo di un’Audi A3 e si è allontanato rapidamente insieme a un’altra persona, facendo scattare l’inseguimento.Nonostante le intimazioni di fermarsi, il conducente ha continuato la corsa fino a via Ponte Gagliardo, dove ha improvvisamente invertito la marcia, tentando nuovamente di salle forze dell’ordine.