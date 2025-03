Juventusnews24.com - Rouhi salterà Juve Atalanta, nuova assenza in difesa per i bianconeri: tutti i dettagli sulle condizioni del terzino

di RedazionentusNews24, l'annuncio di Thiago Motta e le cause del forfait: tutte le novità sulbianconeroinper ladi Thiago Motta in vista del match contro l'. Come confermato dal mister bianconero in conferenza stampa non ci saràmentre hanno recuperato Gatti e Renato Veiga. Come aveva riportato la Gazzetta dello Sport questa mattina ilclasse 2004 era stato colpito dall'influenza ed era in dubbio per il match., dunque, confermata.