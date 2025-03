Panorama.it - Rotazione e cambi di trend

L’autore di questa rubrica economica e di mercato sarebbe molto tentato di parlare di politica e di geopolitica in questo primo articolo del mese di marzo, vista la criticità del momento attuale, che non ha precedenti dalla fine della Seconda guerra mondiale in avanti, per quanto riguarda i rapporti fra i paesi sviluppati, giornalmente posti sotto stress dal Presidente di una nazione la cui bandiera contiene 50 stelline, almeno per ora.Ma, fedele al titolo della rubrica, non lo farà, parlandovi invece di come sui mercati stianoando alcuniimportanti che ci avevano accompagnato per lunghi anni e delle rotazioni in corso.Capire quandodi lungo periodo si indeboliscono e poi spariscono o si invertono è sempre molto complicato; cogliere quelli che in realtà sono solo delle temporanee pause in unè l’errore più tipico.