Rossella e Antonio chi sono i genitori di Giuseppe Giofrè

ha parlato spesso a Verissimo dell’amore per i suoie per i suoi fratelli Chiara e Alessandro, che gli hanno fatto arrivare dei bellissimi videomessaggi. Il bellerino, che vanta una prestigiosa carriera internazionale, si è commosso ascoltando le parole della sua famiglia e ha ammesso di sentirne la mancanza quando si trova a passare molti mesi all’estero a causa del suo lavoro. “Mi dispiace di non vedere invecchiare i miei. Torno in Italia e vedo una ruga in più a mamma e capisco di aver perso un pezzo di vita di mia mamma. E lo stesso vale per il mio papà”, afferma il giudice di Amici. “L’altra cosa che mi fa soffrire è di non vedere crescere i miei nipoti, di non riuscere a godermeli. Per fortuna quest’annoriuscito, per la prima volta, a tenere in braccio il mio nipotino più piccolo Enea, quando aveva due mesi.