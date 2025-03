Sport.quotidiano.net - Rosamimosa, una corsa simbolo. Foto e classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 8 marzo 2025 – Grande partecipazione sabato 8 marzo alla, la storicache celebra la Giornata internazionale della donna unendo sport e impegno sociale. Giunta alla sua 38ª edizione, la manifestazione si è svolta con il consueto slogan "Donne incontro la violenza", organizzata dalla ASD Le Torri. 'evento ha visto protagoniste le atlete nella gara competitiva di 8,5 km, snodandosi tra le colline di Firenze Soffiano, con partenza dalla pista di atletica Bruno Betti, in via del Filarete. Qui LAUnache si apre ai giovaniè lacompetitiva femminile più antica d'Italia. Tradizionalmente aperta alle sole donne dai 16 anni in su, quest'anno ha introdotto una novità significativa: una camminata ludico-motoria aperta anche ai ragazzi e alle ragazze di tutte le scuole.