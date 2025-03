Ilrestodelcarlino.it - Rosa un’impresa su cinque, tra tante difficoltà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una su. È questa la media delle imprese femminili in Italia. E il dato è pressoché sovrapponibile a quelli regionale e provinciale. Dai numeri della Camera di commercio si evince che, in provincia di Ravenna, le imprese al femminile a fine 2024 sono 7.828, il 21,3% del totale (nel 2014 erano al 20,2%), con 1.898 imprese artigiane femminili, pari al 19,3% delle imprese artigiane provinciali. Si tratta di una cifra superiore alla media regionale (21,1%) e di poco inferiore a quella nazionale (22,2% pari a 1.307.116 con 218.314 imprese artigiane guidate da donne, il 17,5% delle aziende artigiane totali). Rispetto al 2023 le imprese sono 23 in meno. Rispetto al 2019 la provincia registra un calo del -2,8%, confermando una tendenza alla contrazione nell’intera regione. Col 23,1%, Cervia è al primo posto in provincia, seguita da Ravenna (22,9%) e Fusignano (22,5%), mentre Bagnara, col 16,2%, è il fanalino di coda.