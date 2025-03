Ronaldo segna il pareggio frustrante per 10 uomini al-alami

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-07 23:18:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Al-Nassr e Al-Shabab hanno giocato un drammaticoper 2-2 a Riyadh, con entrambe le squadre che rappresentano uno scontro eventualmente che ha visto gol, un cartellino rosso e dramma VAR.I visitatori hanno colpito per primo al 44 ° minuto quando Abderrazzaq Hamdallah ha convertito un rigore, mettendo in avanti al-Shabab. La penalità è stata asta dopo che Daniel Podence è stato abbattuto nella scatola da Nawaf al-Boushail.Tuttavia, Al-Nassr ha risposto quasi immediatamente. Poco prima dell’intervallo, Ayman Yahya ha trovato il retro della rete con un tiro ben posizionato a sinistra a seguito di un set, livellando il punteggio a 1-1.Lo slancio della squadra di casa continuò in un tempo aggiunto in cui Cristianoprodusse un momento di magia, colpendo da un angolo difficile per mettere in avanti al-Nassr 2-1.