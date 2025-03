Liberoquotidiano.it - Ronaldinho e la foto nuda nella doccia della 72enne: chi è questa donna, scandalo in Brasile | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Con le sue 72 primavere, Graciela Alfano resta una delle donne più sensuali di tutta l'Argentina. E ci ha messo tanto del suo per conquistare i cuori biancocelesti. Un esempio? Lo scorso dicembre ha mandato in tilt i suoi follower su Instagram postando unain cui si mostravasotto la. E sotto allo scatto sono comparsi commenti di utenti ammaliati dalla sua bellezza. Ma c'è dell'altro. Alcuni, infatti, si sono chiesti chi abbia scattato quellabollente. Da qui una teoria clamorosa. Pochi giorni prima di quella, Graciella Alfano aveva incontrato, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan. E anche in quell'occasione si era concessa uno scatto con lui. Ciò ha portato molti a supporre che l'autorecartolina fosse proprio la star brasiliana.