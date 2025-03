Juventusnews24.com - Romero (ex presidente Torino): «Era da tanti anni che non andavo al derby contro la Juve. Ecco da quanto tempo mancavo»

di RedazionentusNews24, exdel, ha rivelato un retroscena legato al suo ritorno allo stadio granata: ci è tornato in occasione del, sfida da cui mancava dassimoAttilioha concesso un’intervista in ESCLUSIVA ai microfoni di CalcioNews24 per parlare della sua epopea dadel. Tra iargomenti affrontati, l’ex numero uno granata ha parlato della sua assenza dallo stadio, interrotta solo di recente in occasione deldella Mole dell’11 gennaio 2025lantus.le sue parole in merito.PAROLE – «Sono andato all’ultimocon lantus, quello di gennaio. Era 20che nonal, dal 2005».L’INTERVISTA INTEGRALE ASU CALCIONEWS24Leggi suntusnews24.com