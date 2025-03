Sololaroma.it - Roma, Shomurodov si esalta con Ranieri: i numeri sotto la sua guida

“Si applica, corre. Io scherzo con lui! Gli voglio un bene dell’anima, è sempre a disposizione e ha buona visione e tecnica, non solo corsa“. Così Claudiosi esprimeva su Eldordopo la sfida di ritorno col Porto. Parole d’affetto per un attaccante che, sebbene non sia un titolare fisso, si sta rivelando una risorsa preziosa per la.Il rapporto tra i due non è una novità. Già nella scorsa stagione, quandovestiva la maglia del Cagliari, aveva avuto modo di lavorare con, trovando in lui un punto di riferimento importante. Il tecnicono ha giocato un ruolo chiave nella rinascita dell’ex Genoa, che dopo il suo arrivo nella Capitale nel 2021 non aveva convinto del tutto José Mourinho, finendo poi in prestito prima allo Spezia e poi proprio al Cagliari.