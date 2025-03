Liberoquotidiano.it - Roma, sequestrato cantiere navale e rimessaggio abusivo sul Tevere

La Sezione Operativadied i militari della Capitaneria di Porto di, Guardia Costiera di Fiumicino, d'intesa con la Procura capitolina ha eseguito un sopralluogo su un'area privata di 4.000 mq, lungo la sponda golenale sinistra del(lato Ostia), in prossimità dell'Isola di Tor Boacciana nel comune di, adibita adi unità navali. A seguito dei rilievi eseguiti e dal riscontro della documentazione acquisita nel corso dei controlli, i militari operanti hanno accertato l'assenza del titolo concessorio per l'uso esclusivo del bene demaniale e, pertanto, hanno sottoposto sequestro preventivo lo specchio d'acqua prospicente l'area di circa 1.980 mq e la sovrastante parte del pontile, di circa 60 mq, incluse 54 unità da diporto lì esenti. Inoltre, nel corso dell'intervento sono stati individuati su una porzione dell'area controllata, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non, di varia natura e di difficile quantificazione e catalogazione, in evidente stato di abbandono, depositati in maniera incontrollata sul nudo terreno a diretto contatto con il suolo, senza alcuna protezione per le matrici ambientali.