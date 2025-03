Romadailynews.it - Roma: rompono il vetro di un’auto a Cinecitta’ per rubare vestiti, arrestati due 18enni

Nel cuore della notte, due giovani di 18 anni di etnia rom sono stati fermati dai carabinieri della stazione Cinecittà, dopo aver infranto ildiparcheggiata in viale Bruno Pelizzi e rubato alcuni oggetti presenti all’interno.Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a catturare i due ladri e a recuperare la refurtiva, che consisteva in capi di abbigliamento contenuti in una busta.Inoltre, sono stati sequestrati vari attrezzi utilizzati per compiere scassi, trovati in possesso dei giovani. I due sono statie sono accusati di furto aggravato e possesso di strumenti da scasso. (RED)