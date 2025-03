Romadailynews.it - Roma: rissa tra 5 persone a Torre Angela, accoltellato 21enne

Un giovane di 21 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere statodurante unaavvenuta la scorsa notte tra cinque, a.L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via dinova. Sul posto sono intervenuti soccorritori e agenti del commissariato Prenestino della polizia di Stato, che hanno trovato il giovane italiano ferito all’addome e al braccio.È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, ma non è in pericolo di vita.Secondo le prime indagini, durante lo scontro tra tre individui di origine nordafricana e due italiani, uno dei membri del primo gruppo avrebbe estratto un coltello eil ragazzo.Le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire l’accaduto e identificare gli altri partecipanti alla