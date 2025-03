Romadailynews.it - Roma: picchia la moglie con figlia neonata in braccio, arrestato 30enne

Leggi su Romadailynews.it

Un uomo di 30 anni proveniente dal Peru’ è statodalla polizia per averto la. I militari della stazione San Lorenzo hanno notato la donna in difficoltà mentre erano di pattuglia in Largo Passamonti.La vittima presentava evidenti segni di violenza al volto e ha raccontato di essere statata dal marito. Dopo essere stata medicata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 7 giorni, l’uomo è statoe portato in carcere. (RED)