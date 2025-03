Sololaroma.it - Roma, occhi su Banks dell’Augsburg: la valutazione

In attesa di scoprire quale sarà il piazzamento finale in campionato e chi guiderà la squadra nella prossima stagione, laha già iniziato a pianificare il futuro. Tra le priorità c’è il calciomercato estivo, e uno dei nomi finiti nel mirino dei giallorossi è Noahkai, giovane difensore.Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, laaveva già manifestato un forte interesse pernella scorsa sessione di mercato e continua a monitorarne la situazione. Il centrale classe 2006 ha un contratto in scadenza nel 2027 e unaintorno ai 10 milioni di euro. Excl ASwere already seriously interested in Noahkai #during the last transfer window and wanted to bring him to Italy.remain keen on the 18-y/o centre-back talent from FC Augsburg and are closely monitoring his situation.