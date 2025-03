Sololaroma.it - Roma, il Milan non vuole Abraham: si complica Saelemaekers

Mentre per lacontinua il ballottaggio tra i possibili attaccanti titolari nella prossima stagione, sembra chiaro che pernon ci sia una soluzione che preveda la sua permanenza nella capitale.è attualmente in prestito al, ma la sua stagione non sembra tra le migliori: per lui solamente otto gol nelle 35 partite giocate tra campionato e coppe, prestazioni che sembrano aver convinto ila non esercitare un possibile riscatto. I rossoneri, a gennaio, si sono anche assicurati le prestazioni del messicano Giménez, il quale ha già segnato due reti in 5 partite di campionato, chiudendo probabilmente ogni speranza perdi rimanere ao. Lainvece, avrebbe voluto un possibile accordo per la permanenza dell’inglese al, così da poter trattenere nella capitale Alexis