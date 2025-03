Sololaroma.it - Roma Femminile, nuova linfa dalla Coppa Italia: Spugna cerca continuità con l’Inter

Montagne russe. Si potrebbe descrivere con queste due parole la stagione dellafino a questo momento. Se il successo in Superna ha permesso di continuare ad alimentare la bacheca dei trofei, i risultati in campionato sono stati decisamente altalenanti e con tutta probabilità impediranno di giocarsi la vittoria del titolo.però può ritenersi soddisfatto di quanto mostrato dalle proprie ragazze in, con il raggiungimento della finale che permetterà di giocarsi, contro la Juventus, la possibilità di alzare al cielo una.Rialzarsi dopo il ko con la JuventusLa vittoria per 3-0 contro il Sassuolo nella semifinale di ritorno ha sicuramente fatto tornare il sorriso alla, che non aveva iniziato bene la Poule Scudetto venendo battuta 4-3 proprioJuventus nonostante una bella prestazione.