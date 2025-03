Lapresse.it - Roma, Dybala a riposo contro l’Empoli. Si ferma Celik

L’allenatore dellaClaudio Ranieri ha concesso un turno dia Pauloche pertanto non è convocato per la trasferta di Empoli, l’attaccante argentino non ha problemi fisici ma deve rifiatare visti i tanti impegni ravvicinati.out per risentimento muscolare.L’elenco dei convocati dellaper la trasferta di EmpoliQuesto l’elenco completo dei convocati della. Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar; Difensori: Abdulhamid, Angelino, Hummels, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré; Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers; Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé. ? I convocati per #Empoli#ASpic.twitter.com/0lS6TGzT90— AS(@OfficialAS) March 8, 2025