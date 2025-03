Sololaroma.it - Roma con l’Empoli nel mirino: Ranieri prepara diversi cambi

La vittoria per 2-1 contro l’Athletic Bilbao, oltre a permettere alladi presentarsi al ritorno con un piccolo vantaggio, crea già molta attesa in vista dei secondi 90 minuti con i baschi. Al San Mames i giallorossi cercheranno una nuova grande prestazione per non sprecare quanto di buono mostrato davanti ai propri tifosi, cercando l’accesso ai quarti di finale che sarebbe una grande iniezione di fiducia.Prima però di proiettarsi totalmente sulla gara di ritorno con gli spagnoli, ci sarà da giocare una nuova importantissima sfida di campionato, dove ladeve continuare la propria rincorsa. Con quatto successi consecutivi alle spalle infatti la formazione disi appresta ad affrontare la trasferta con, che naviga in complicate zone di classifica ma non dovrà essere sottovalutato.