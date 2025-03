Metropolitanmagazine.it - Roger Vivier per la collezione autunno 2025 ritorna alla rosa: eleganza, arte e un omaggio alla femminilità

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il fascino senza tempo dellatorna a sbocciare nelladi, firmata dal direttore creativo Gherardo Felloni. Durante la Paris Fashion Week, il designer ha svelato un’interpretazione moderna e sofisticata di questo iconico fiore, trasformandolo in un vero e proprio simbolo della maison.Paris Fashion Week: torna La Rose“Amo i fiori in generale, ma laha qualcosa di speciale per me”, ha raccontato Felloni durante la presentazione della, intitolata “La Rose”. “È bellissima e delicata, ma se la prendi nel modo sbagliato, può ferirti. È un’immagine perfetta della.”Una storia di innovazione e tradizioneSe oggi i dettagli floreali sono una costante nella moda,fu tra i primi a introdurli nel mondo della calzatura.