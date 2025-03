Ilrestodelcarlino.it - Roberto Bolle torna stasera e domani con il grande Gala

Compie 25 anni iland Friends, cheEuropauditorium per il nono anno oggi (ore 21) e(ore 16,30). Per l’occasione,ha riunito un cast di altissimo livello proveniente da teatri come il Royal Ballet, L’Hamburg Ballet, l’Hungarian National Ballet e dal Teatro alla Scala di Milano, che conferma la qualità di questo, unico anche per questa vocazione divulgativa. In questocosì speciale,si è ritagliato ben 5 pezzi. C’è un estratto di ’Caravaggio’, il balletto tutto italiano di Mauro Bigonzetti che non ha mai debuttato in Italia: un passo a due con Melissa Hamilton, con la quale danzerà poi anche il ’Lightness of Being’ di Craig Davidson. Tra i pezzi scelti daanche il celebre ’Opus 100’, di John Neumeier che interpreterà con Oleksandr Ryabko.