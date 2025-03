Bergamonews.it - Roberta Locatelli, ELAV: “Puntiamo a ricreare una comunità appassionata ad una storia di successo”

“È tra gli obiettivi principali che ci poniamo: non solo reintrodurre sul mercato una buona birra, ma anche riportare a gustarla un’ampiadi appassionati”.è socia della nuova, lo storico marchio di birra bergamasco, rilevato dopo due anni di chiusura dall’imprenditore Giorgio Donadoni e dagli ex soci dell’azienda leader nell’imbottigliamento e infustamento COMAC di Bonate Sotto. “Nel rilancio dic’è la riscoperta di un prodotto di alta qualità ma anche molto di più – spiega– Quello che mi è sempre piaciuto diè proprio lache era riuscita a creare attorno al brand: c’era la voglia di partecipare, era un brand del territorio, che i clienti, non solo giovani, si sentivano di sostenere. Tutto ciò mi ha fatto capire che questa era l’opportunità che aspettavo, per cui l’ho colta al volo”.