Sbircialanotizia.it - Robert De Niro e Netflix pronti a sorprendere: così “The Whisper Man” diventa cinema

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un brivido particolare corre lungo la schiena quando sentiamo parlare di un romanzo di successo che si trasforma in film, soprattutto se in scena c’èDe, leggenda che continua a rimescolare le carte con ruoli inattesi. Stavolta lo vedremo in TheMan, l’adattamentoispirato al bestseller di Alex North. E a . L'articoloDe“TheMan”è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.