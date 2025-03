Juventusnews24.com - Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Torino. Cosa è successo nelle sfide del pomeriggio

Sono terminate le due partite di Serie A in programma oggi. Il Venezia ha pareggiato in casa contro il Como: al vantaggio iniziale di Ikoné ha risposto il rigore trasformato da Gytkjaer all'ultimo istante. Nell'altra sfida il Parma va sotto due volte contro il Torino ma lo raggiunge sempre. Elmas apre le marcature granata, che troveranno il secondo gol con Adams, per i ducali importantissime le due reti messe a segno da Pellegrino. Domani la Juve sarà impegnata in casa contro l'Atalanta.