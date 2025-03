Internews24.com - Risultati Serie A, doppio pareggio in Parma Torino e Como Venezia: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter

Risultati Serie A, doppio pareggio in Parma Torino e Como Venezia: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l'Inter

Terminano qui le sfide delle ore 15:00 in Serie A, ecco i risultati e la classifica aggiornata. La sfida del Senigallia termina sull'1 a 1: alla rete di Ikone risponde Gytkjaer che trasforma dal dischetto nei minuti di recupero. 2 a 2 al Tardini: sblocca la gara Elmas. Nel secondo tempo entra in scena Pellegrino che prima fa il gol dell'1 a 1. Poi Adams riporta in vantaggio i granata ma è di nuovo Pellegrino ha realizzare la sua doppietta per il pareggio finale. Ecco come cambia la classifica in Serie A.

Inter 58 (27)
Napoli 57 (27)
Atalanta 55 (27)
Juventus 52 (27)
Lazio 50 (27)
Bologna 47 (27)
Fiorentina 45 (26)
Roma 43 (27)
Milan 41 (27)
Udinese 39 (27)
Genoa 32 (28)
Torino 32 (28)
Parma 29 (28)
Verona 26 (27)
Cagliari 26 (28)
Lecce 25 (27)
Como 24 (28)
Empoli 22 (27)
Venezia 19 (28)
Monza 14 (27)