Ilfattoquotidiano.it - Rissa in volo tra due famiglie per il film “Karate Kid”: il pilota fa un atterraggio d’emergenza e li consegna a terra nella mani della polizia

Può la visione di “TheKid” innescare unain aereo? Sì, e non per rendere un bizzarro omaggio al. È successo su unche stava percorrendo la tratta Lanzarote-Gatwick. Ne dà notizia The Sun, che riporta come duesiano venute alle, costringendo ila effettuare un cambio di rottae a cacciarle dal velilasciandole ain balìa dei loro attacchi d’ira.Tutto è nato perché un bambino di 5 anni stava guardando sul proprio iPad il remake deldel 2010 e una donna seduta 4 file più avanti si è innervosita chiedendogli di spegnerlo. Questo fa pensare che il volume fosse piuttosto alto, ma la mamma del piccolo ha negato. La passeggera irritata ha rincarato la dose e sarebbe diventata aggressiva rivolgendo insulti razzisti al bimbo. Come se non bastasse, la sua dolce metà avrebbe afferrato per il collo il compagno disabilemamma 26enne.