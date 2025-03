Ilfattoquotidiano.it - Risiko Europa, media: “Trump vuole spostare 35mila soldati dalla Germania all’Ungheria e abbandonare le esercitazioni militari in Ue”

La strada è tracciata da tempo: disimpegno dal teatro europeo e maggiori investimenti nella regione indo-pacifica in chiave anti-cinese. Presto potrebbero risultare evidenti i primi effetti degli annunci disseminati negli ultimi mesi da esponenti d’alto rango dell’amministrazione Usa. Donaldsta valutando di ritiraree di ridistribuirli nell’dell’est, con una decisione che finirebbe per rendere ancora più tese le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico. La motivazione: il presidente degli Stati Uniti ha più volte avvertito gli alleati europei che d’ora in avanti dovranno pensare da soli alla sicurezza del continente e ora “è arrabbiato perché sembrano spingere per la guerra”, ha detto al Telegraph una fonte vicina alla Casa Bianca. “Sebbene non ci siano annunci specifici imminenti, l’esercito americano sta sempre considerando il ridispiegamento di truppe in tutto il mondo per affrontare al meglio le attuali minacce ai nostri interessi”, ha detto Brian Hughes, portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.