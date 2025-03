Secoloditalia.it - Risarcimenti agli immigrati: 1600 euro a clandestino “respinto”. Gli effetti devastanti della sentenza-beffa

Centosessantaal giorno, per dieci giorni, per un totale dia immigratoa cui il governo italiano, nel 2018, impedì di sbarcare. La decisioneCorte di Cassazione sul caso Diciotti stabilisce un principio che può diventare devastante, sia sotto il profilogestione dell’ordine pubblico che per le casse dello Stato, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno a uno dei cittadini eritrei bloccati per dieci giorni sulla nave militare all’epoca del governo leghista e grillino.Uno per tutti coloro che erano a bordonave, una ventina, anche se molti di loro sono all’estero e dunque irrintracciabili. La cifra del risarcimento è di 160al giorno, e quindiper dieci giorni più le spese legali. Secondo Nunzio Sarpietro, già presidente dei Gip di Catania, lapermetterà di presentare ricorsi «a tutti quelli che, come nel casoDiciotti, sono stati trattenuti per giorni e giorni a bordo delle navi militari o private che li hanno salvati.