Riqualificazione sostenibile. Fondi per il Basso Ferrarese

di edifici pubblici, interventi per l’efficienza energetica, nuovi spazi per lo sport e per le attività scolastiche, con una particolare attenzione alle fragilità e alle disabilità attraverso progetti di inclusione sociale. E ancora azioni e politiche per incrementare le presenze turistiche, tenendo conto dell’equilibrio tra la terra e l’acqua, i due elementi identitari del territorio. Sono gli ambiti sui quali si concentrano i progetti della Stami (Strategia territoriale integrata per le aree montane e interne) dedicata al, con un investimento complessivo di oltre 9,5 milioni di euro. Il punto della situazione è stato tracciato durante l’incontro svolto ieri a Codigoro tra l’assessore regionale alla Montagna e aree interne, Davide Baruffi, la consigliera regionale delegata Marcella Zappaterra e i sindaci dei nove comuni coinvolti: Codigoro, Goro, Mesola, Copparo, Riva del Po, Tresignana, Fiscaglia, Jolanda di Savoia e Lagosanto.