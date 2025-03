Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, che mazzata per Conte: la mossa del Napoli

Il rinnovo di Alex Meret resta in bilico, trattativa arenata sui dettagli: il Napoli a lavoro per sistemare la situazione. Il rinnovo di Alex Meret continua a essere un rebus per il Napoli. La trattativa, che sembrava in dirittura d'arrivo già lo scorso dicembre, non si è ancora sbloccata, e la scadenza contrattuale del portiere si avvicina sempre più. Un problema non da poco per Antonio Conte, che rischia di trovarsi senza un titolare tra i pali nella prossima stagione. Meret, attesa snervante per il rinnovo. Secondo Il Mattino, Meret vorrebbe restare in maglia azzurra, e il suo entourage non ha ancora aperto trattative con altre squadre. Nessuna rottura, nessuna minaccia, solo un'attesa che però inizia a pesare. Alex Meret vorrebbe restare, ma la trattativa è ancora aperta: il Napoli dovrà prendere una decisione a breve.