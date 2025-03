Juventusnews24.com - Rinnovo Mckennie, Della Valle annuncia un importante novità sul futuro del texano: tutti i dettagli del futuro del centrocampista!

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: la giornalista Fabianaspiega che ci sono spiragli per la conferma delFabianaè possibilista in merito alla possibilità che Westonpossa rimanere alla Juve. La giornalista ha delineato ildelbianconero attraverso queste parole pronunciate sul proprio canale You Tube.«Si sta discutendo dianche per un altro giocatore che pareva destinato all’addio in estate e che, invece, si sta rivelando preziosissimo in questa annata multitasking, ovvero Westonche aveva già rinnovato nella scorsa estate. Certo è che occorrerà trovare un punto di incontro tra quelle che sono le richieste del giocatore e le esigenzeJuventus: quindi si potrà parlare di undi un solo anno, ma anche di un qualcosa di più: dipenderà appunto dalla volontà del».