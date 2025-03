Tvplay.it - Rimonta Milan contro il Lecce: Pulisic salva tutti e i rossoneri tornano a sorridere

Leggi su Tvplay.it

La cronaca del match fraal Via del Mare, gara valida per il match del sabato pomeriggio della 28esima giornata del campionato di Serie A.Due formazioni in difficoltà s’incontrano al Via del Mare. Infatti ilcerca la ripresa, dopo le tre sconfitte consecutiveTorino, Bologna e Lazio. La vittoria è l’unico risultato possibile per risollevare la situazione della classifica, ma anche dell’umore intero. Il, invece, è a secco di vittorie dal mese di gennaio e ha bisogno di punti per compiere un balzo in avanti e stare il più lontano possibile dalla zona retrocessione.ile i(ANSA) – tvplay Marco Giampaolo allora schiera i suoi col 4-2-3-1, di cui Falcone fra i pali, Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo in difesa.