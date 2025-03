Ternitoday.it - Rimini-Ternana, le formazioni UFFICIALI della gara

Lediscendono in campo nel match valevole per la trentesima giornata di campionato. I romagnoli sono privi del portiere Colombi che verrà sostituito da Vitali. Out Falbo, Brisku, Cernigoi, Jallow e Accursi. Nei rossoverdi tornano a disposizione de Boer e Corradini.