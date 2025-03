Ternitoday.it - Rimini-Ternana, la DIRETTA della sfida allo stadio Romeo Neri

Leggi su Ternitoday.it

Un banco di prova perimpegnate nel perseguire i rispettivi impegni. I rossoverdi devono vincere per tornare in scia alla capolista Entella mentre i biancorossi ambiscono al miglior piazzamento play off e cercano i tre punti per avvicinarsi alla Pianese. Tredici i precedenti in.