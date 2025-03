Spazionapoli.it - RILEGGI IL LIVE – Conte: “Non è cambiato nulla dopo l’Inter”, poi l’annuncio su McTominay

Benvenuti alla diretta testuale di spazionapoli.it della conferenza stampa di Antonioper presentare il match di domani contro la Fiorentina. Antonioè intervenuto in conferenza stamapa per presentare la gara fra Napoli e Fiorentina di domani. Puoi seguire in diretta qui su spazionapoli.it tutte le parole del tecnico azzurro in diretta. Di seguito quanto riportato:Cosa èquesta settimanail “Se vogliamo possiamo”? Niente, abbiamo continuato ad allenarci come sempre. In base alle parole bisogna fare i fatti, abbiamo sempre continuato a dare il massimo. Non so cosa doveva cambiare.L’ambizione deve essere sempre figlia del lavoro. Essere ambiziosi è giusto perché lavoriamo tanto, ha come riferimento aver fatto una grande partita controche è una squadra da battere.