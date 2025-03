Ilgiorno.it - Rifiuti visti da vicino

L'Amsa invita i milanesi a infilare la testa in un super cestone deiper vedere - attraverso un video proiettato al suo interno - quali siano le conseguenze (per l'ambiente) di un utilizzo sbagliato dei cestini stradali. In primis c'è la condotta impropria, a Milano diffusa, di gettare i sacchi della spazzatura domestica al loro interno ostruendone l'imbocco, che non è stato ovviamente concepito per le dimensioni dei sacchi della nostra pattumiera. Un'iniziativa meritoria, certo, quella di Amsa. Che però fa sorgere spontanea la domanda di come siano gestiti poi iche finiscono dentro i bidoni presenti sui marciapiedi. Praticamente tutti quelli che incontriamo per strada sono di tipo "indifferenziato", e dentro tutti ci gettano di tutto. Dalla cartaccia, al pacchetto di sigarette vuoto, dalla bottiglia di vetro o plastica ai cartoni in Tetra Pak.