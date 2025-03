Lanazione.it - Ricordo dei giovani partigiani uccisi. Quest’anno c’è anche il Comune

Oggi si commemora l’one di Libero Stolzi e Florindo Guerrini duessimitrucidati dai nazifascisti l’8 Marzo del 1944. La cerimonia organizzata dalla sezione locale dell’Anpi avrà il seguente programma: alle 1O concentramento presso Piazza Matteotti e corteo fino al monumento in Via Florindo Guerrini dove verranno deposte corone e omaggi floreali. La manifestazione divede nuovamente la partecipazione delcon il proprio patrocinio, dopo anni di polemiche e scontri tra gli organizzatori dell’evento e l’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini. Uno scontro nato nel 2015, con dalla presa di posizione dell’allora primo cittadino in cui lo stesso vietò il canto dell’ inno ’Bella Ciao’ durante il corteo giudicandolo divisivo e politico.