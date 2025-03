Lanazione.it - Riccardo Gazzaniga, il premio Calvino a BIbbiena

ARezzo, 8 marzo 2025 –, ilCon lui bambine e bambini dell’Istituto Comprensivo di Stia porteranno le riflessioni fatte sul libro attraverso la prativa filosofica in classe Il Festival del libro in questa fine di seconda settimana, non smette di meravigliare, di coinvolgere e di portare in Casentino grandissimi nomi del panorama editoriale italiano come, una vita prima da poliziotto e ora da scrittore per ragazzi., nato nel 1976 a Genova, ha vinto numerosi premi letterari, tra cui ilItalo, con A viso scoperto, un romanzo sull’odio e gli scontri tra ultras e poliziotti del Reparto Mobile di Genova. Dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, ha partecipato, insieme ad altri autori, all’antologia benefica collettiva Il ponte: un’antologia, edita da Il Canneto.