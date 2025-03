Quotidiano.net - Riarmo Ue Minacce russe

L’Europa che si riarma contro la prepotenza della Russia e a difesa dell’Ucraina scatena la stizzita reazione del Cremlino e l’ennesima bordata dalla Casa Bianca: "Credo a Putin. L’Ucraina non ha le carte", è lo schiaffo quotidiano di Donald Trump. Dopo i botta e risposta delle ultime ore tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, Mosca mette in conto a Parigi anche il cielo ucraino solcato dai Mirage donati dalla Francia a Kiev. È la prima volta, e l’evento ha valore sul piano simbolico oltre che militare. La Russia contesta l’attivismo di Parigi: dall’ombrello nucleare offerto ai paesi Ue alla spinta per ilcomunitario, per finire alla leadership congiunta con Londra nella coalizione di volenterosi per garantire una pace credibile in Ucraina. Martedì a Parigi riunione di una ventina di Paesi a livello di Capi di stato maggiore; poi mercoledì vertice dei ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito per "coordinare il sostegno a Kiev".