Riarmo Non è una scelta tra bombe e sanità De Romanis | soldi da spending review

Roma, 8 marzo 2025 – Ottocento miliardi per la difesa europea. Scusi, ma dove prenderemo questa montagna di denaro? “Occorre, prima di tutto, raccontare la verità ai cittadini – risponde Veronica De, docente di Economia europea alla Luiss di Roma –. Spiegare che lanon è fra il cannone e l’ospedale, fra la difesa e i servizi sociali. Chi lo dice inganna i cittadini trattandoli da bambini. In un mondo che è cambiato occorre finanziare entrambe le cose”. (FILES) A Mirage 2000-5F jet fighter takes off from Luxeuil-Saint Sauveur air-base 116, in Saint-Sauveur, eastern France, on March 13, 2022. The Ukrainian air force said it had deployed French Mirage fighter jetsdelivered to Ukraine last monthfor the first time to repel the aerial onslaught. The fighter jets along with air defence units shot down 34 of the missiles and 100 drones.