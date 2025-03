Riarmo il Pd e quel bravo Salvini di troppo L’indignazione di Pina Picierno | Mi vergogno dovremmo avere l’Europa nel Dna

Leggi su Open.online

Che la questione «armi o non armi» abbia ormai quasi monopolizzato la scena politica è ormai evidente. Dal Consiglio straordinario di giovedì a Bruxelles fino al sarcasmo di Maurizio Crozza. Passando, ovviamente, anche per il vicepremier Matteo, che non ha mai nascosto negli ultimi giorni la sua contrarietà al piano «ReArm Europe». La stessa posizione, anche se dalla parte opposta dell’emiciclo, del Partito democratico e della sua segretaria Elly Schlein. Un connubio informale, a distanza, che ha scatenato una polemica intera proprio al principale partito di opposizione, che improvvisamente si è trovato allineato al leader della Lega. «Non c’è molto da dire, se non che mie che mi dispiace molto», ha scritto su X la vicepresidente del Parlamento europeo.March 8, 2025 Un «Matteo» diA originare la confusione internamente al Pd è un post su Instagram del partito di 3 giorni fa: «Matteo, adesso ascoltaci anche su sanità e salario minimo», si legge sotto a un titolo del quotidiano La Repubblica in cui si parlava dello scontro trae la premier Giorgia Meloni sul tema della difesa comune.