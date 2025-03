Ravennatoday.it - Rete idrica, nuovi lavori di efficientamento: possibili disagi all'erogazione dell'acqua per alcune ore

È in programma un intervento di Hera martedì 11 marzo dalle 8.30 alle 12 a Faenza in via Cimatti, all'incrocio con via Silvio Pellico per l’. L’intervento di chiusuracoinvolgerà via Torretta, via Silvio Pellico, via Pantoli e via Cimatti fino a via M.