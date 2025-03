Torinotoday.it - Resta infilzato nel cancello, anziano soccorso e salvato a Moncalieri

Leggi su Torinotoday.it

Dimentica le chiavi in casa, tenta di scavalcare ilper rientrare, ma rimanedalla punta in ferro. Attimi di paura giovedì 6 marzo in via Fiume adove sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario per liberare e salvare un 78enne rimastocon una.