Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 8 marzo 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – sabato 8– con la soap spagnola La. Nellaodierna Margarita si confronta con Maria per confermare l’interesse di sua figlia per il veleno usato da donna Pia per togliersi la vita. Insieme, setacciano la camera di Martina e trovano una prova della sua possibile colpevolezza nell’avvelenamento del conte de Ayala. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.