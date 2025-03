Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve: il portoghese torna a disposizione per l’Atalanta, ma giocherà dall’inizio? Ultimissime di formazione

Renato Veiga Juve, il centrale portoghese sarà a disposizione per la partita contro l'Atalanta all'Allianz Stadium? Ecco la scelta di Thiago Motta

Domani, domenica, 9 marzo 2025 alle ore 20:45 va di scena Juventus-Atalanta, sfida che chiude la 28^ domenica di Serie A. In vista di questa partitissima fondamentale forse anche in chiave scudetto, Thiago Motta potrà contare su recuperi importanti soprattutto in difesa. Uno fra questi è quello di Renato Veiga, il quale, però, non sembra orientato a partire dal 1°.

Il difensore, in prestito alla Juventus, va verso la panchina dopo lo stop patito contro il PSV in Champions League.