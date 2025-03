Reggiotoday.it - Reggina e Unicef insieme con "Adotta una Pigotta"

Leggi su Reggiotoday.it

Lascende in campo per i bambini in difficoltà, aderendo alla campagnauna”. Un gesto concreto per garantire un futuro migliore ai più piccoli. Laè una bambola speciale, unica nel suo genere:ndola con una donazione minima di 20 euro si sostiene.