Referendum cittadinanza parte la campagna per il Sì | Un primo passo non il punto di arrivo Schlein | Dobbiamo informare le persone

Nella cornice di ExtraLibera a Roma, un ex cinema confiscato alla criminalità organizzata ora affidato all’associazione che si batte contro le mafie, è stata lanciata laper il Sì alsulla, con Pd, Avs e +Europa a fianco delle tante associazioni e realtà che hanno animato la raccolta firme. Una mobilitazione straordinaria che aveva permesso di superare le 637mila firme. Ora il nuovo obiettivo, in attesa che venga stabilita la data del voto, è mantenere alta l’attenzione mediatica, per poi cercare di raggiungere il quorum alle urne. “Sosterremo con grande convinzione ilsulla. Siamo tutti impegnati affinché tutti i cittadini siano informati della necessità di andare a votare e sostenere questo”, ha rilanciato la segretaria Pd Elly, a margine dell’evento di lancio del comitato promotore.